Реза Дегати на международном мероприятии в Китае донес до мира правду о Карабахе

Всемирно известный фотограф Реза Дегати был приглашен в качестве основного спикера и ментора на международное фото мероприятие - 9-ю Фото-встречу Международной федерации фотоискусства (International Federation of Photographic Art - FIAP) в китайской провинции Юньнань. Мероприятие было организовано FIAP, Обществом фотоискусства Китая, а также Департаментом внешних связей и Департаментом культуры и туризма этой провинции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках встречи Р. Дегати в течение 15 дней путешествовал вместе с более чем 400 фотографами из 40 стран, включая Китай, и делился своим опытом.

Одна из участниц мероприятия - Расха аль-Абдали, на своей странице в социальных сетях отметила: «Во время встречи у нас была возможность послушать лекцию легендарного фоторепортера Резы Дегати. Его глубокая и вдохновляющая презентация очаровала всех - его работа одновременно тронула нас, наполнила надеждой и заставила улыбнуться. Мудрость творческого пути, продолжающегося более 60 лет, на мгновение заставила задуматься каждого. Послание Дегати о человечности и ценностях стало для нас незабываемым уроком: через искусство можно создать сильное воздействие, отражая основные принципы человечности, и хоть немного сделать этот сложный мир лучше».

В своем выступлении Р. Дегати, наряду с показом фотографий и видеоматериалов, сделанных в разных странах, особенно донес до участников мероприятия правду о Карабахе. Его рассказы о Карабахе вызвали большой интерес среди международных фотографов: «Меня больше всего удивило то, что, за исключением представителя Турции, остальные 399 фотографов знали о Карабахе только армянские легенды. Это показывает, что у нас еще долгий путь по распространению правды о Карабахе. Но я уверен, что истина восторжествует».

Выступление Р. Дегати на этой международной платформе является важным шагом в деле донесения реалий Азербайджана до мирового сообщества.