В Баку водитель автобуса по неосторожности сбил светофор - ВИДЕО
В Бинагадинском районе столицы водитель рейсового автобуса по неосторожности сбил светофор, что вызвало затруднения в движении транспорта.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
По предварительным данным, причиной инцидента стала обычная невнимательность водителя общественного транспорта.
Авария произошла на перекрёстке Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова.
Для устранения последствий ДТП и скорейшего восстановления нормального движения специалисты Центра оперативно приступили к замене повреждённого светофора.
