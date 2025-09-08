В Баку водитель автобуса по неосторожности сбил светофор - ВИДЕО

В Бинагадинском районе столицы водитель рейсового автобуса по неосторожности сбил светофор, что вызвало затруднения в движении транспорта.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

По предварительным данным, причиной инцидента стала обычная невнимательность водителя общественного транспорта.

Авария произошла на перекрёстке Бинагадинского шоссе и улицы Захида Гамбарова.

Для устранения последствий ДТП и скорейшего восстановления нормального движения специалисты Центра оперативно приступили к замене повреждённого светофора.