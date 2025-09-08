В Гяндже проходит тестовый чемпионат по пулевой стрельбе перед III Играми стран СНГ

В Гянджинском дворце спорта завершился первый день чемпионата по пулевой стрельбе, который проводится в рамках подготовки к III Играм стран СНГ и носит тестовый характер.

Соревнования организованы Министерством молодежи и спорта, Оргкомитетом III Игр стран СНГ и Федерацией стрельбы Азербайджана.

В первый день турнира были разыграны 4 комплекта медалей в стрельбе из пневматического пистолета и пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди мужчин и женщин. В общей сложности на старт вышли 83 спортсмена.

Напомним, что III Игры стран СНГ состоятся с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдут на Городском стадионе Гянджи.

Соревнования по пулевой стрельбе в рамках Игр также будут проведены в Гянджинском дворце спорта.