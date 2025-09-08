Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Баку - ОБНОВЛЕНО

По факту дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе ведется расследование.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и агитации Управления Государственной дорожной полиции города Баку, капитан полиции Тогрул Насирли.

Он сообщил, что инцидент был зарегистрирован сегодня около 06:00 утра на дороге Гала-Пираллахи в Хазарском районе.

Автомобиль марки «Hyundai» с государственным регистрационным номером 99-XM-330 столкнулся с микроавтобусом марки «Mercedes» с регистрационным номером 10-XE-462. В результате инцидента есть пострадавшие.

10:15

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на территории Хазарского района.

Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали более 10 человек. Они были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.