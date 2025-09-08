Баку станет городом-хозяином SportAccord World Sport & Business Summit в 2026 году

Столица Азербайджана, Баку, примет один из самых престижных международных форумов спортивного диалога – SportAccord World Sport & Business Summit, который пройдет с 24 по 28 мая 2026 года.

По этому случаю 8 сентября 2025 года было подписано официальное соглашение между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, SportAccord и Операционной компанией Baku City Circuit, а также состоялась презентационная церемония.

Основанная в 2003 году, SportAccord сегодня является одной из наиболее влиятельных организаций в мировом спорте, объединяющей более 120 международных федераций, представляющих как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта, а также Международный олимпийский комитет и другие ведущие спортивные организации.

Цель организации – содействовать глобальному развитию спорта, укреплять сотрудничество между спортивными структурами и продвигать социальные, культурные и экономические ценности спорта во всем мире.

SportAccord World Sport & Business Summit считается одним из ключевых ежегодных мероприятий в международной спортивной и деловой повестке. Каждый год сотни международных федераций, организаций, спонсоров и представителей СМИ собираются, чтобы обсудить будущее спорта, наладить новые партнерства и воспользоваться возможностями для глобального взаимодействия. Программа саммита включает конференции, выставки и двусторонние встречи.

Помимо саммита, SportAccord организует World Combat Games, World Mind Games и World Urban Games – события, объединяющие олимпийские и неолимпийские виды спорта и признанные более чем в 150 странах мира.

Проведение этого престижного саммита в Баку в 2026 году еще больше укрепит позиции Азербайджана в международном спортивном и деловом сообществе и выведет страну в центр внимания глобальной спортивной общественности.