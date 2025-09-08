Российский армянин стал новым фигурантом дела об убийстве генерала Кириллова в Москве

Новый фигурант появился в деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, им оказался гражданин России, армянского происхождения.

Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих Министерства обороны РФ - Игоря Кириллова и Ильи Поликарпова - путем приведения в действие взрывного устройства неустановленного типа, в результате взрыва которого наступила смерть указанных лиц. По подозрению в совершении преступления задержан Роберт Сафарян", - сказано в материалах дела. Там отмечается, что мужчина родился в Баку, но в настоящий момент имеет российское гражданство.

Сафаряну предъявлены обвинения в теракте, а также в незаконном изготовлении и незаконном сбыте взрывчатых веществ. В настоящий момент он находится под арестом по решению суда.

По делу об убийстве генерала арестованы Ахмаджон Курбонов, Рамазан Падиев и Батухан Точиев (все они внесены в январе 2024 года Росфинмониторином в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Все трое обвиняются по статье о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).