Какой станет улица Ислама Сафарли? - ФОТО

Исполнительная власть города Баку и Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана уже некоторое время ведут работы по благоустройству на улице Ислама Сафарли.

В рамках работ обновляется дорожное покрытие, создаются пешеходные зоны. Кроме того, соответствующие структуры ведут работы по обновлению существующих непригодных к использованию коммуникаций на этой территории.

В дальнейшем планируется распространить данный проект и на другие территории и полностью сделать их пешеходными. Проект также положительно влияет на общий облик и эстетику города.

Также на улице Ислама Сафарли планируется создание новых зеленых зон.