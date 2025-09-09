Ульвия Фаталиева стала лидером турнира Grand Swiss
Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева захватила лидерство на турнире Grand Swiss, проходящем в Самарканде.
В пятом туре она черными обыграла 12-ю чемпионку мира Александру Костенюк, представляющую Швейцарию.
Это позволило Фаталиевой набрать 4 очка и обосноваться во главе таблицы. Чемпионка Европы прошлого года по дополнительным показателям опережает Рамешбабу Вайшали (Индия), Катерину Лагно (США) и Динару Вагнер (Германия).
В ближайшем туре нашу шахматистку ждет партия с участницей турнира претенденток Р.Вайшали, побеждавшей на Grand Swiss два года назад.
Что касается других наших шахматисток, то Ханым Баладжаева идет на 12-й строчке, набрав 3 очка.
На полторра балла меньше у Говхар Бейдуллаевой – она 47-я.
В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров нанес поражение Салеху Салему из ОАЭ, поднявшись на 13-е место с 3,5 очками. У Рауфа Мамедова 3 балла и 40-я позиция, а Айдын Сулейманлы пока 47-й (2,5).
В единоличные лидеры вышел иранец Пархам Магсудлу, в чьем активе 4,5 очков.
Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.
Ниджат