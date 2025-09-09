Ульвия Фаталиева стала лидером турнира Grand Swiss

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева захватила лидерство на турнире Grand Swiss, проходящем в Самарканде.

В пятом туре она черными обыграла 12-ю чемпионку мира Александру Костенюк, представляющую Швейцарию.

Это позволило Фаталиевой набрать 4 очка и обосноваться во главе таблицы. Чемпионка Европы прошлого года по дополнительным показателям опережает Рамешбабу Вайшали (Индия), Катерину Лагно (США) и Динару Вагнер (Германия).

В ближайшем туре нашу шахматистку ждет партия с участницей турнира претенденток Р.Вайшали, побеждавшей на Grand Swiss два года назад.

Что касается других наших шахматисток, то Ханым Баладжаева идет на 12-й строчке, набрав 3 очка.

На полторра балла меньше у Говхар Бейдуллаевой – она 47-я.

В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров нанес поражение Салеху Салему из ОАЭ, поднявшись на 13-е место с 3,5 очками. У Рауфа Мамедова 3 балла и 40-я позиция, а Айдын Сулейманлы пока 47-й (2,5).

В единоличные лидеры вышел иранец Пархам Магсудлу, в чьем активе 4,5 очков.

Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.

Ниджат