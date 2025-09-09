 В Европе разгромлена белорусская шпионская сеть | 1news.az | Новости
В мире

В Европе разгромлена белорусская шпионская сеть

First News Media13:55 - Сегодня
Спецслужбы Чехии в сотрудничестве со спецслужбами Румынии и Венгрии выявили и ликвидировали действовавшую в Европе белорусскую шпионскую сеть, сообщила чешская Служба безопасности и информации (BIS).

В Праге объявлен персоной нон грата сотрудник посольства Беларуси, которого чешские спецслужбы назвали «офицером разведслужбы, работавшим под дипломатическим прикрытием», а в Румынии задержан бывший высокопоставленный сотрудник спецслужб Молдовы, который, как утверждается, работал на Минск, сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

Из сообщения BIS следует, что разведывательную сеть в Европе создавал Комитет государственной безопасности Беларуси, который стремился наладить сеть агентов и сбора разведывательной информации. Глава МИД Чехии Ян Липавский написал в соцсети Х: «Благодарю BIS и чешскую дипломатию за разоблачение и наказание белорусских агентов, занимавшихся шпионажем. Мы не позволим агентам разгуливать по нашей стране и защитим Чешскую Республику». Имя дипломата, которому предписано в течение 72 часов покинуть Чехию, не называется.

Среди предполагаемых участников белорусской шпионской сети - бывший замглавы Службы разведки Молдовы (SIS). Румынская служба Радио Свобода подтвердила задержание 47-летнего высокопоставленного молдавского офицера, имя которого не называется, сотрудниками Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT). Его обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси, он находится под следствием по подозрению в государственной измене, отмечают «Настоящее Время» и Белорусская служба Радио Свобода.

Подозреваемый, как утверждается, за последний год дважды встречался с сотрудниками КГБ в Будапеште.

В BIS отмечают, что белорусские агенты активно пользовались возможностью свободного перемещения дипломатов по Европе. В связи с этим глава чешской спецслужбы Михал Коуделка напомнил о чешском предложении «ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в Шенгенской зоне».

Это предложение обсуждается на уровне Евросоюза, но консенсус по нему пока не достигнут.

Источник: DW

