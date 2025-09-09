 В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

First News Media09:07 - Сегодня
В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

Пожилой немец четыре дня провел в лифте без еды и воды.

Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в городе Оснабрюк, Германия, в июле. 75-летний мужчина застрял в лифте многоэтажного дома, когда поднимался к себе в квартиру. Из-за неисправности лифт остановился. Пенсионер не смог связаться с оператором. Позже выяснилось, что из-за неисправности электросистемы не работала не только кабина, но и аварийная кнопка вызова. У мужчины не было с собой телефона, чтобы позвонить родным. Немец пытался самостоятельно выбраться из кабины, но не преуспел. В итоге он просидел в лифте четверо суток.

Его спасли благодаря сыну. Мужчина забеспокоился, когда пожилой отец перестал отвечать на звонки, и обратился в экстренные службы. Прибывшие на вызов полицейские услышали из лифтовой шахты слабый голос и вызволили пострадавшего. Пенсионер был сильно обезвожен, его доставили в больницу.

После непродолжительного лечения пострадавший полностью восстановился. Вернувшись домой, он пригласил своих спасителей на кофе. Немец признался, что «никогда не дружил с полицией, но в тот момент был рад услышать голос полицейского».

Источник: Lenta.ru

Поделиться:
213

Актуально

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Политика

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

Футбол

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

В мире

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

В мире

Россия не станет финансировать ОБСЕ

Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Украинские войска нанесли удары по российскому «Стальному коню» и Ильскому НПЗ

Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Последние новости

Россия не станет финансировать ОБСЕ

Сегодня, 10:07

Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Сегодня, 09:55

Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Сегодня, 09:52

Призыв о помощи: Ветеран войны просит помощи для обожженного годовалого сына – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:48

В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

Сегодня, 09:34

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

Сегодня, 09:27

Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

Сегодня, 09:20

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

Сегодня, 09:18

В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

Сегодня, 09:07

В Баку увеличилось число ДТП со скутерами - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:45

Два района столицы временно останутся без воды

Сегодня, 00:00

Скончался народный художник Назим Бейкишиев

08 / 09 / 2025, 23:40

Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

08 / 09 / 2025, 23:20

Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни

08 / 09 / 2025, 23:00

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

08 / 09 / 2025, 22:42

Трамп публично выступил против гендерного разнообразия

08 / 09 / 2025, 22:20

В Гяндже проходит тестовый чемпионат по пулевой стрельбе перед III Играми стран СНГ

08 / 09 / 2025, 22:00

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

08 / 09 / 2025, 21:40

Состоялось китайско-азербайджанское двустороннее мероприятие по продвижению инвестиций - ФОТО

08 / 09 / 2025, 21:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05