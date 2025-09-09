 Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

First News Media09:52 - Сегодня
Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Во Франции начались народные гулянья на фоне вынесения вотума недоверия правительству Франсуа Байру, который теперь будет вынужден подать в отставку.

За отстранение его от должности и роспуск правительства меньшинства проголосовали 364 депутатов, против - 194, воздержались - 25. Пресс-служба президента Франции объявила, что Макрон встретится с Байру во вторник утром и примет его отставку. Он назначит нового премьера «в ближайшие дни», говорится в заявлении.

Тем временем улицы начинают бурлить: на 10 сентября группа «Заблокируем все» (Bloquons Tout) призывает к общенациональной мобилизации, а 18 сентября эстафету перехватит межпрофсоюзное объединение. Обе даты обещают жаркое социальное начало осени во Франции.

Таким образом, в условиях институционального и социального хаоса Франция готовится к неделе, которая может перекроить ее политический ландшафт.

За политическим кризисом скрывается также резкое замораживание множества ключевых законопроектов. Что станет с реформами и законодательными инициативами, которые должны были рассматриваться, начиная с 22 сентября? В Национальном собрании уже звучат опасения: дебаты могут не возобновиться до середины октября.

Некоторые боятся, что политическая нестабильность продлится вплоть до 2027 года.

И как будто этого было мало, Франции угрожает еще один вызов: уже в эту пятницу рейтинговое агентство Fitch может понизить кредитный рейтинг страны, что сделает обслуживание государственного долга еще более дорогим.

Источник: Public Senat

Поделиться:
123

Актуально

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Политика

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

Футбол

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

В мире

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

В мире

Виновник вооруженного нападения на полицейский участок в Измире оказался членом ИГИЛ, по делу задержаны 27 человек

Россия не станет финансировать ОБСЕ

Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Информация о задержании главы МИД Казахстана оказалась фейком - ОБНОВЛЕНО

Моди отказался ехать на Генассамблею ООН

В российских школах запретили слова «толерантность» и «семейное насилие»

Симоньян сообщила о постигшей ее болезни

Последние новости

Виновник вооруженного нападения на полицейский участок в Измире оказался членом ИГИЛ, по делу задержаны 27 человек

Сегодня, 10:14

Россия не станет финансировать ОБСЕ

Сегодня, 10:07

Назван заказчик убийства рэпера Тупака Шакура - ФОТО

Сегодня, 09:55

Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Сегодня, 09:52

Призыв о помощи: Ветеран войны просит помощи для обожженного годовалого сына – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:48

В Стамбуле задержали пассажиров рейса на Баку

Сегодня, 09:34

В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

Сегодня, 09:27

Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

Сегодня, 09:20

ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня встретится с Украиной

Сегодня, 09:18

В Германии 75-летний мужчина застрял в лифте и провел там 4 дня без еды и воды

Сегодня, 09:07

В Баку увеличилось число ДТП со скутерами - ВИДЕО

Сегодня, 09:00

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:45

Два района столицы временно останутся без воды

Сегодня, 00:00

Скончался народный художник Назим Бейкишиев

08 / 09 / 2025, 23:40

Обсуждено расширение экономического сотрудничества с Италией

08 / 09 / 2025, 23:20

Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни

08 / 09 / 2025, 23:00

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

08 / 09 / 2025, 22:42

Трамп публично выступил против гендерного разнообразия

08 / 09 / 2025, 22:20

В Гяндже проходит тестовый чемпионат по пулевой стрельбе перед III Играми стран СНГ

08 / 09 / 2025, 22:00

Нетаньяху призвал жителей Газы покинуть город

08 / 09 / 2025, 21:40
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05