Сегодня Макрон примет отставку премьера Байру, французские улицы ликуют - ВИДЕО

Во Франции начались народные гулянья на фоне вынесения вотума недоверия правительству Франсуа Байру, который теперь будет вынужден подать в отставку.

За отстранение его от должности и роспуск правительства меньшинства проголосовали 364 депутатов, против - 194, воздержались - 25. Пресс-служба президента Франции объявила, что Макрон встретится с Байру во вторник утром и примет его отставку. Он назначит нового премьера «в ближайшие дни», говорится в заявлении.

Тем временем улицы начинают бурлить: на 10 сентября группа «Заблокируем все» (Bloquons Tout) призывает к общенациональной мобилизации, а 18 сентября эстафету перехватит межпрофсоюзное объединение. Обе даты обещают жаркое социальное начало осени во Франции.

Таким образом, в условиях институционального и социального хаоса Франция готовится к неделе, которая может перекроить ее политический ландшафт.

За политическим кризисом скрывается также резкое замораживание множества ключевых законопроектов. Что станет с реформами и законодательными инициативами, которые должны были рассматриваться, начиная с 22 сентября? В Национальном собрании уже звучат опасения: дебаты могут не возобновиться до середины октября.

Некоторые боятся, что политическая нестабильность продлится вплоть до 2027 года.

И как будто этого было мало, Франции угрожает еще один вызов: уже в эту пятницу рейтинговое агентство Fitch может понизить кредитный рейтинг страны, что сделает обслуживание государственного долга еще более дорогим.

