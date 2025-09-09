 Трамп обвинил демократов после гибели украинской беженки - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп обвинил демократов после гибели украинской беженки - ВИДЕО

First News Media10:37 - Сегодня
Трамп обвинил демократов после гибели украинской беженки - ВИДЕО

В США растет напряжение вокруг вопросов общественной безопасности после трагического инцидента в Шарлотте (Северная Каролина).

23-летняя Ирина Заруцкая, бежавшая от войны на Украине, погибла 22 августа в результате нападения в пригородном поезде. Подозреваемым является 34-летний Декарлос Браун-младший, имеющий более десяти лет проблем с законом и диагностированную шизофрению, был задержан на месте и обвинен в убийстве первой степени.

Случай вызвал резкую критику в адрес местных властей. Основные обвинения в сторону чиновников Шарлотты в том, что они допустили нахождение Брауна на свободе, несмотря на то, что он проходил через систему уголовного правосудия более десяти лет, имея за плечами 14 предыдущих дел в округе Мекленбург, включая пятилетний тюремный срок за ограбление с применением опасного оружия и попытки его матери добиться принудительной психиатрической помощи.

Таким образом, Трамп, выступая в Вашингтоне, назвал подозреваемого «сумасшедшим» и обвинил демократов в мягкости к преступности. В своей публикации в Truth Social президент обвинил демократов, особо выделив бывшего губернатора Роя Купера, который сейчас баллотируется в Сенат, «которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Трамп добавил, что «Северной Каролине, как и любому другому штату, нужны ЗАКОН И ПОРЯДОК, и только республиканцы смогут его обеспечить!»

Критику поддержал министр транспорта Шон Даффи. «У этого монстра послужной список длиннее, чем чек CVS, включая тюремное заключение за ограбление с применением опасного оружия, взлом и кражу», — написал Даффи в воскресенье на X. «Не сумев должным образом наказать его, Шарлотта подвела Ирину Заруцкую и жителей Северной Каролины».

Позже Даффи написал, что он «твердо придерживается позиции президента Трампа о нулевой терпимости к преступности, особенно в общественном транспорте, финансируемом федеральным Министерством транспорта».

Республиканские лидеры в законодательном собрании штата также обвинили местные власти в бездействии. Спикер Палаты представителей Северной Каролины Дестин Холл назвал произошедшее «ценой мягкого лидерства в борьбе с преступностью».

Трагедия в Шарлотте стала частью более широкой национальной дискуссии: в последние месяцы случайные нападения и акты насилия в американских городах всё чаще становятся аргументом в политических баталиях. Для сторонников Трампа убийство Заруцкой стало символом необходимости ужесточения мер безопасности и усиления роли федеральных властей на улицах городов.

Источник: ABCnews

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
375

Актуально

Политика

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, ...

Общество

Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

Общество

Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

В мире

МИД Армении: В повестке дня нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН - ОБНОВЛЕНО

Аэропорты в Европе снимают ограничение на провоз жидкости в ручной клади

Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны

СМИ предрекли возможную отставку Макрона

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

NYT: спасатели после землетрясения в Афганистане не помогали женщинам

Названа причина схода с рельсов фуникулера «Глория» в Лиссабоне - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Украинские войска нанесли удары по российскому «Стальному коню» и Ильскому НПЗ

Моди отказался ехать на Генассамблею ООН

Последние новости

Президент Азербайджана: Мирная повестка дня, которую мы продвигаем в регионе, открывает новые горизонты для нашей внешней политики

Сегодня, 13:10

Затор из-за аварии на трассе Баку-Сумгайыт устранен

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана: Мы решительно продолжим наши усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Сегодня, 13:03

Директор бакинской школы №20 прокомментировала новости о своем увольнении

Сегодня, 13:00

Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Полиция провела операцию в Баку: среди задержанных - женщина

Сегодня, 12:45

МИД Армении: В повестке дня нет вопроса признания Армении со стороны Пакистана страной - членом ООН - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

Аэропорты в Европе снимают ограничение на провоз жидкости в ручной клади

Сегодня, 12:38

Бакинский метрополитен готовится к революционной инновации в оплате проезда

Сегодня, 12:30

Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны

Сегодня, 12:28

Президент Ильхам Алиев: Успешные результаты COP29 вошли в историю как «Бакинский прорыв»

Сегодня, 12:25

СМИ предрекли возможную отставку Макрона

Сегодня, 12:22

Чэнь Дунсяо: Мир постепенно переходит от западноцентричной модели к многополярному миропорядку

Сегодня, 12:19

Фариз Алиев: «Наша цель - довести в этом году количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Европу, до 450»

Сегодня, 12:17

Как чувствует себя мужчина, которому пересадили свиную почку?

Сегодня, 12:15

Генеральный секретарь СВМДА: Проведение Азербайджаном СОР29 вывело региональную климатическую дипломатию на новый уровень

Сегодня, 12:13

Президент Азербайджана: Проводимые мозговыми центрами исследования создают важную основу для решения глобальных вызовов

Сегодня, 12:10

Врачи рассказали о состоянии здоровья народного артиста Сардара Фараджева

Сегодня, 12:06

Работы на азербайджанском участке Зангезурского коридора завершатся в 2026 году

Сегодня, 12:02

Из Гянджи в Кяльбаджар запущен первый автобусный рейс

Сегодня, 11:58
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05