Трамп обвинил демократов после гибели украинской беженки - ВИДЕО

В США растет напряжение вокруг вопросов общественной безопасности после трагического инцидента в Шарлотте (Северная Каролина).

23-летняя Ирина Заруцкая, бежавшая от войны на Украине, погибла 22 августа в результате нападения в пригородном поезде. Подозреваемым является 34-летний Декарлос Браун-младший, имеющий более десяти лет проблем с законом и диагностированную шизофрению, был задержан на месте и обвинен в убийстве первой степени.

Случай вызвал резкую критику в адрес местных властей. Основные обвинения в сторону чиновников Шарлотты в том, что они допустили нахождение Брауна на свободе, несмотря на то, что он проходил через систему уголовного правосудия более десяти лет, имея за плечами 14 предыдущих дел в округе Мекленбург, включая пятилетний тюремный срок за ограбление с применением опасного оружия и попытки его матери добиться принудительной психиатрической помощи.

Таким образом, Трамп, выступая в Вашингтоне, назвал подозреваемого «сумасшедшим» и обвинил демократов в мягкости к преступности. В своей публикации в Truth Social президент обвинил демократов, особо выделив бывшего губернатора Роя Купера, который сейчас баллотируется в Сенат, «которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму». Трамп добавил, что «Северной Каролине, как и любому другому штату, нужны ЗАКОН И ПОРЯДОК, и только республиканцы смогут его обеспечить!»

Критику поддержал министр транспорта Шон Даффи. «У этого монстра послужной список длиннее, чем чек CVS, включая тюремное заключение за ограбление с применением опасного оружия, взлом и кражу», — написал Даффи в воскресенье на X. «Не сумев должным образом наказать его, Шарлотта подвела Ирину Заруцкую и жителей Северной Каролины».

Позже Даффи написал, что он «твердо придерживается позиции президента Трампа о нулевой терпимости к преступности, особенно в общественном транспорте, финансируемом федеральным Министерством транспорта».

Республиканские лидеры в законодательном собрании штата также обвинили местные власти в бездействии. Спикер Палаты представителей Северной Каролины Дестин Холл назвал произошедшее «ценой мягкого лидерства в борьбе с преступностью».

Трагедия в Шарлотте стала частью более широкой национальной дискуссии: в последние месяцы случайные нападения и акты насилия в американских городах всё чаще становятся аргументом в политических баталиях. Для сторонников Трампа убийство Заруцкой стало символом необходимости ужесточения мер безопасности и усиления роли федеральных властей на улицах городов.

Источник: ABCnews

Джамиля Суджадинова