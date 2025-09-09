 Почему в Азербайджане подорожало мясо? - Мясники рассказали о новых ценах - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Почему в Азербайджане подорожало мясо? - Мясники рассказали о новых ценах - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:45 - Сегодня
Почему в Азербайджане подорожало мясо? - Мясники рассказали о новых ценах - ВИДЕО

Мировой мясной рынок переживает глобальный кризис.

По этой причине цены достигли нового рекордного уровня. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле 2025 года мировые цены на мясо выросли на 1,2% по сравнению с июнем и на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В нашей стране также наблюдается регулярное повышение цен на этот продукт.

Согласно данным азербайджанской базы цен на сельскохозяйственную продукцию, в первую неделю сентября 2025 года на рынке «8-й километр» один килограмм говядины продавался в среднем по 16 манатов 75 гяпиков, а баранины - по 21 манату 75 гяпиков.

Год назад на этом рынке килограмм говядины стоил 13 манатов 75 гяпиков, а баранины - 18 манатов 25 гяпиков.

По данным Государственного комитета статистики, в 2025 году мясо и мясные продукты дорожали почти каждый месяц. В январе-июле цены выросли в среднем на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Экономист Халид Керимли считает, что, несмотря на рост цен, причиной удорожания является не снижение спроса:

«Население может позволить себе выросшие цены. Рост покупательной способности формирует новый рыночный баланс. Другая причина - сокращение поголовья скота. Если в январе 2021 года в стране насчитывалось 2 миллиона 651 тысяча голов крупного рогатого скота, то в июле 2025 года этот показатель снизился на 7,4% - до 2 миллионов 454 тысяч. За тот же период поголовье мелкого рогатого скота сократилось на 15% - с 8 миллионов 90 тысяч до 6 миллионов 887 тысяч».

Эксперт отмечает, что, кроме того, на цены влияет сокращение импорта мяса в страну и рост его стоимости.

Подробности смотрите в сюжете Baku TV:

