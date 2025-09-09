Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Азербайджан в современную эпоху положил начало новому этапу в деле устранения позорного наследия колониализма и разоблачения проявлений неоколониализма.

Мы и впредь будем решительно продолжать усилия на пути мобилизации международной солидарности по этому важному вопросу.

Как передает АЗЕРТАДЖ, эти слова содержатся в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам форума на тему «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Мы считаем, что страны Глобального Юга должны активно участвовать в формировании нового справедливого мирового порядка и вносить в это свой вклад. В этом контексте проведение соответствующих реформ в ООН, обеспечение представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совета Безопасности (СБ) имеет особое значение. СБ превратился в институт, который уже не соответствует современным реалиям. Азербайджан, как страна, которая сама обеспечила выполнение резолюций СБ, призывавших к освобождению его оккупированных территорий, но оставшихся лишь на бумаге, прекрасно это понимает», - подчеркнул глава государства.