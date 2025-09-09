Ильхам Алиев: Зангезурский коридор сыграет роль важного транспортного узла, объединяющего континенты

Мирная повестка, инициированная Азербайджаном после восстановления своего суверенитета и территориальной целостности, открывает новые горизонты для внешней политики страны, и является важным фактором с точки зрения придания ей более глобального характера.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-го заседания Форума аналитических центров СВМДА, 9 сентября в Баку.

Глава государства отметил, что парафирование в прошлом месяце мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией открывает благоприятные возможности как для региона, так и для более широкой географии.

Азербайджан, через который проходят коридоры Восток-Запад и Север-Юг, превращается в один из важнейших транспортно-логистических узлов в Евразии, отметил Президент Ильхам Алиев. Зангезурский коридор как одно из направлений Среднего коридора в ближайшем будущем сыграет роль важного транспортного узла, объединяющего континенты, подчеркнул азербайджанский лидер.