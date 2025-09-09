Шавкат Мирзиеев наградил главу ФИФА орденом «Дустлик» - ФОТО

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил главе ФИФА Джанни Инфантино высокую государственную награду — орден «Дустлик» («Дружбы»).

Награда присуждена за личный вклад в развитие и продвижение узбекского футбола на международной арене, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Узбекистана принял главу Международной федерации футбольных ассоциаций.

Руководитель ФИФА поздравил президента и народ Узбекистана с историческим событием — выходом национальной сборной в финальный этап чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2026 году в США.

Были обсуждены вопросы расширения партнёрства Узбекистана с международной структурой, прежде всего в области трансформации системы организации и управления футболом, содействия в раскрытии молодых талантов, подготовке на международном уровне тренеров, судей, менеджеров, спортивных врачей и технических специалистов.

Отмечено продуктивное сотрудничество в реализации совместных программ популяризации футбола, прежде всего среди молодёжи. Особое внимание уделено организации крупных турниров и мероприятий ФИФА в Узбекистане.

Достигнута договорённость об открытии в городе Ташкенте регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии.