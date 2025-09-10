В Баку задержаны организаторы наркосети - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции Ясамальского района Баку провели операцию против лиц, занимавшихся незаконным оборотом и продажей наркотиков, вовлекая в эту деятельность курьеров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, в ходе операции были задержаны 28-летний Фаган Мамедов и 24-летний Магеррам Гасанзаде. У них был изъят в общей сложности 31 килограмм марихуаны, героина и психотропного вещества метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что задержанные создали преступную сеть с гражданами Ирана, чьи личности устанавливаются следствием. За денежное вознаграждение они занимались незаконной доставкой наркотиков, что подтверждается электронными уликами.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.