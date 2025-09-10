 Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются

First News Media19:45 - Сегодня
Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются

Благодаря стратегическому видению глав государств Ильхама Алиева и Си Цзиньпина отношения между Азербайджаном и Китаем устойчиво развиваются.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала губернатор китайской провинции Сычуань Ши Сяолинь на встрече с делегацией, возглавляемой заместителем премьер-министра, сопредседателем Азербайджано-китайской межправительственной комиссии Шахином Мустафаевым.

На встрече было подчеркнуто, что в последние годы дружественные и взаимовыгодные отношения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развивались и поднялись на качественно новый уровень, в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Китай в апреле этого года было подписано Совместное заявление об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Отмечалось, что высокий уровень политических связей между двумя странами стимулирует углубление экономико-торгового, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия между регионами и городами наших государств.

Отметив формирование добрых дружественных отношений между провинцией Сычуань и Азербайджаном, Ши Сяолинь с благодарностью вспомнила, что после землетрясения 2008 года, вызвавшего серьезные разрушения, по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева была выделена материальная помощь на строительство современного школьного здания в населенном пункте Хоуба округа Венчуань провинции. Она сообщила, что установлены дружественные и партнерские отношения между провинцией Сычуань и Баку, городом Мяньян этой провинции и Сумгайытом, префектурой Ляншань и Шеки, в прошлые годы в провинции проводился вечер азербайджанской музыки, музыкальная группа из Сычуани участвовала в фестивале в Шеки, в Чэнду был открыт «Торговый дом Азербайджана», в период пандемии оказывалась взаимная помощь. Она также отметила, что обсуждается перспектива открытия прямых авиарейсов между Баку и Чэнду, функционирует маршрут грузового поезда из Чэнду в Европу через Азербайджан. Подчеркнув, что все это обогащает китайско-азербайджанскую дружбу, губернатор добавила, что культурное и историческое наследие обеих стран способствует расширению связей в сфере туризма.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев подчеркнул, что Баку заинтересован в углублении отношений с Пекином во всех сферах и в этом контексте существует большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между регионами Азербайджана и Китая в торгово-экономической, культурной, научно-образовательной, туристической и других сферах.

Азербайджанская делегация также встретилась с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co., Ltd. Се И и обсудила экономические связи между двумя странами.

Заместитель премьер-министра Ш. Мустафаев отметил, что существующая в стране политическая стабильность обеспечивает развитие различных сфер экономики. Учитывая работы, проводимым по ее диверсификации, в том числе по развитию ненефтяного сектора, в Азербайджане сформирована благоприятная деловая и инвестиционная среда. Он подчеркнул, что ввиду выгодного географического положения и транспортно-транзитным коридорам Азербайджан является привлекательной страной для иностранных инвесторов, а также созданы все благоприятные условия для ведения бизнеса в особых экономических зонах, включая Свободную экономическую зону Алят, и в промышленных парках страны. Отмечалось, что Азербайджан активно поощряет привлечение частных инвестиций в основные регионы восстановления и созидания - Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы.

В этом контексте было выражено мнение, что планы компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co., Ltd. по открытию предприятия для производства солнечных панелей, которое будет соответствовать самым современным технологическим стандартам, в СЭЗ Алят, а также инвестиционный потенциал нашей страны будут стимулировать деловые круги Китая инвестировать в Азербайджан.

Основатель и председатель компании Се И с удовлетворением вспомнил, что возглавляемая им делегация встретилась с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время последнего визита в Китай. «После того, как на встрече Президент Ильхам Алиев заявил о полной поддержке нашего плана по открытию предприятия в СЭЗ Алят, я убедился, что мы сделали правильный выбор, решив инвестировать в Азербайджан», - сказал Се И и добавил, что выгодное географическое положение Азербайджана обеспечит компании более удобный выход на новые рынки. Ведутся переговоры по экспорту продукции, которая будет производиться на предприятии в СЭЗ Алят, в соседние страны, Турцию, Европу и даже Америку. «Считаем, что предприятие, которое мы откроем в Азербайджане, станет началом. В будущем мы видим Азербайджан как производственный центр нашей компании и хаб зеленой энергии», - отметил Се И.

Затем между уполномоченным органом Свободной экономической зоны Алят и компанией Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co., Ltd. было подписано Инвестиционное соглашение о создании предприятия по производству солнечных панелей в СЭЗ Алят. Согласно документу, компания построит три современных производственных предприятия на готовом промышленном земельном участке площадью 23 гектара, обеспеченном необходимой инфраструктурой и коммуникациями, в Свободной экономической зоне Алят. На этих предприятиях будут производиться солнечные панели мощностью 3 гигаватта (гВт) в год, а также кристаллы кремния и компоненты. Производящиеся на этом предприятии солнечные панели будут также использоваться в строительстве Солнечной электростанции, которая будет возведена компанией в Свободной экономической зоне Алят.

Большая часть продукции будет экспортироваться на мировые рынки, что еще больше укрепит позиции Азербайджана как стратегического центра по производству возобновляемой энергии.

Поделиться:
182

Актуально

Общество

Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США отношения Баку и ...

Политика

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой ...

Общество

Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и ...

Политика

Пашинян: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

Политика

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются

Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фархад Мамедов ШОС-овское послевкусие…

Оверчук: Мы очень хорошо понимаем друг друга с Азербайджаном

Джейхун Байрамов принял нового посла ЕС в Азербайджане

Последние новости

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Сегодня, 21:20

Обсуждено расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Азербайджаном - ФОТО

Сегодня, 21:00

Пашинян: Армения на границе с Азербайджаном применит современные механизмы проверки

Сегодня, 20:40

В Непале согласовали кандидатуру на пост главы временного правительства

Сегодня, 20:20

При ударах Израиля по Йемену погибли девять человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Ши Сяолинь: Благодаря стратегическому видению лидеров азербайджано-китайские отношения устойчиво развиваются

Сегодня, 19:45

Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

Сегодня, 19:30

Пашинян встретится с Путиным в Москве

Сегодня, 19:15

Баку и Вашингтон обсудили сотрудничество по открытию Зангезурского коридора - ФОТО

Сегодня, 19:00

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой и Апостольским архивом

Сегодня, 18:45

Azer Turk Bank подписал важное соглашение с международным финансовым институтом - ФОТО

Сегодня, 18:31

Uber о новых правилах: цель - сделать поездки из аэропорта максимально комфортными и качественными

Сегодня, 18:17

Трамп призвал казнить убийцу украинки

Сегодня, 18:00

Пашинян: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

Сегодня, 17:53

Пашинян прокомментировал планы по сокращению военного бюджета Армении на 2026 год

Сегодня, 17:50

Новые автомобили, водители с иностранными языками - Bolt о нововведениях

Сегодня, 17:47

Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем госсекретаря США отношения Баку и Вашингтона

Сегодня, 17:43

МИД Армении: В процессе делимитации границы с Азербайджаном возможны новости

Сегодня, 17:40

Кадры гонок BakuBus в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:19

Фарид Шафиев: Азербайджан придает особое значение председательству в СВМДА

Сегодня, 16:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05