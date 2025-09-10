В Гяндже восемь человек пострадали в ДТП - ФОТО

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь человек.

Как передает Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы различной степени тяжести получили М. Мамедзаде (1996 г.р.), Р. Гасанова (1968 г.р.), Р. Гасанов (1994 г.р.), Г. Гурбанова (1989 г.р.), С. Аскерова (1968 г.р.), Х. Алиева (2006 г.р.), П. Зейналова (1979 г.р.) и Р. Аббасова (1958 г.р.).

Все пострадавшие были госпитализированы.

По факту проводится расследование.