Общество

В центре Парижа горит ресторан, протестующие обвиняют полицию

First News Media22:20 - Сегодня
В центре Парижа во время масштабной акции протеста «Блокируйте всё» вспыхнул пожар в одном из ресторанов, сообщает Le Monde.

Пожар произошёл недалеко от площади дю Шатель. По предварительным данным, огонь сначала возник внутри заведения, а затем охватил зелёную фасадную часть здания. Полицейские пытались потушить пламя с помощью огнетушителей, но безуспешно. Через несколько минут прибыли пожарные, которые оперативно взяли ситуацию под контроль. Люди с прилегающей территории были эвакуированы.

Протестующие обвинили полицию в том, что она якобы бросила слезоточивую гранату в ресторан во время штурма. На месте звучали скандирования «Bravo la police!».

Прокурор Парижа объявил о начале расследования. По его словам, пожар может быть связан с действиями полиции, однако пока рассматривается версия случайного возгорания.

По данным Министерства внутренних дел Франции, в акции приняли участие около 175 тысяч человек. Всего задержано 473 человека, из них 203 — в Париже. Ещё 339 были взяты под стражу. Ведомство также отметило напряжённую обстановку в Ренне, Нанте и Париже, где произошли столкновения с силами правопорядка.

