Скончался азербайджанец, известный сожжением Корана

В социальных сетях распространилась информация о смерти Эльхана Набиева, который неоднократно привлекал внимание общественности, в частности, сожжением Священного Корана и публичными спорами о религии.

По данным его родственников, Набиев скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Также отмечается, что он предпринимал попытки покончить жизнь самоубийством.

Эльхан Набиев работал водителем грузовика и длительное время проживал в Европе.