Грузовик с людьми рухнул в овраг в Кяльбаджаре - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Гамышлы Кяльбаджарского района и необходимости помощи спасателей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на место происшествия немедленно были направлены ближайшие спасательные силы ведомства.

Прибывшие на место спасатели установили, что грузовой автомобиль марки "Mercedes" упал в овраг, и двое человек оказались в беспомощном состоянии.

В результате спасательных мероприятий, проведённых сотрудниками Государственной службы пожарной охраны, два человека были извлечены из оврага и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

12:09

В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Надирханлы, где грузовик марки «ATEKO» съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадали водитель Ф.Амрахов (2005 г.р.) и Н.Агаев (2004 г.р.). Они были госпитализированы. По факту ДТП ведётся расследование.