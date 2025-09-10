Гражданин Ирака незаконно проник в Азербайджан

Гражданин Ирака, нарушивший государственную границу Азербайджана, задержан.

Как сообщает Государственная пограничная служба, 8 сентября на территории, обслуживаемой Лянкяранским пограничным отрядом, были обнаружены признаки нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

В результате оперативно-войсковых мероприятий был задержан гражданин Республики Ирак Гбури Амеер Висман, 2006 года рождения, который нарушил государственную границу.