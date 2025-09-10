На Бакинском бульваре появятся новые аттракционы? - Официальный ответ - ВИДЕО

В социальных сетях были опубликованы кадры новых аттракционов, которые устанавливают на Бакинском бульваре.

Снимки, сделанные в части бульвара возле Дома правительства, вызвали большой интерес.

Как сообщили в Управлении Приморского бульвара в ответ на запрос Qafqazinfo, проводились работы по восстановлению аттракционов на территории Национального парка.

«Работы по установке новых аттракционов на территории уже близки к завершению. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию после завершения гонок Формулы-1. Новые аттракционы выполнены в соответствии с современными стандартами и имеют совершенно новый дизайн», - уточнили в Управлении.