Названа дата прихода осени в Азербайджане
В текущем году осень наступит в Азербайджане 22 сентября в 22:19:16 по бакинскому времени.
По информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в этот момент ночь и день будут равны по продолжительности, Солнце взойдёт точно на востоке и зайдёт на западе.
Солнце будет двигаться по эклиптике, пересечёт экватор и перейдёт из Северного полушария в Южное.
С этого момента в Северном полушарии начнётся осень, а в Южном - весна.
Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней, 20 часов, 43 минуты и 45 секунд.
601