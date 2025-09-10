Названа дата прихода осени в Азербайджане

В текущем году осень наступит в Азербайджане 22 сентября в 22:19:16 по бакинскому времени.

По информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в этот момент ночь и день будут равны по продолжительности, Солнце взойдёт точно на востоке и зайдёт на западе.

Солнце будет двигаться по эклиптике, пересечёт экватор и перейдёт из Северного полушария в Южное.

С этого момента в Северном полушарии начнётся осень, а в Южном - весна.

Продолжительность осеннего сезона составит 89 дней, 20 часов, 43 минуты и 45 секунд.