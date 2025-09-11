 Названо время, когда трасса будет открыта для транспорта во время Формулы-1 | 1news.az | Новости
Названо время, когда трасса будет открыта для транспорта во время Формулы-1

Фаига Мамедова13:17 - Сегодня
В этом году, в дни гоночной недели, улицы Баку также будут открыты в утренние и вечерние часы.

В рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2025, который пройдёт с 19 по 21 сентября, некоторые участки столичных улиц будут доступны для движения транспорта.

Как передает 1news.az, для удобства жителей города и в этом году будут функционировать транзитные коридоры. Таким образом, 15–17 сентября с 07:00 до 09:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечером, а 18 сентября с 07:00 до 09:00 утром и с 20:00 до 22:00 вечером, движение транспорта будет возможно на определённых участках трассы.

Точки въезда:

С Сальянского шоссе → Проспект Нефтяников и круг "Азнефть"

С улицы М.Лермонтова → Улица 50-летия ООН и улица Истиглалият

С улицы С.Вургуна → Улица Уз.Гаджибейли и проспект Бюльбюля

С проспекта Бюльбюля → Улица Хагани и проспект Нефтяников

С пересечения улиц Низами и Пушкина → Улица Хагани

Точки выезда:

С проспекта Нефтяников → Бакинский морской порт и Crescent Mall

С улицы Истиглалият → Проспект Азербайджан

С проспекта Нефтяников → Круг "Азнефть" и Deniz Mall

Эти дороги предназначены исключительно для транзита, остановка и парковка на них запрещены.

Напомним, что Баку - одна из немногих городских трасс «Формулы-1», где дороги в часы пик открываются во время гоночной недели. В 2024 году Баку также рекордно быстро вернулся к прежнему ритму после гонки: всего за 16 часов было демонтировано и вывезено 60% защитных барьеров, и город полностью восстановился в течение суток.

Таким образом, обеспечиваются как организация гонки, так и повседневный комфорт жителей города.

