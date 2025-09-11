Симонян: Армения будет покупать азербайджанский бензин

«У нас будет единый армяно-азербайджанский рынок товаров»

Об этом на брифинге заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передают армянские СМИ.

«Не то чтобы большинство армян хотят видеть лицо азербайджанского пограничника, и это плохо, потому что мы соседи, и со временем это тоже уйдет. Одни и те же армяне и азербайджанцы вместе ведут бизнес в Москве, дружат и ездят друг к другу на день рождения, то же самое и в других странах.

Да, это напряжение есть, раны свежие как с нашей, так и с их стороны. Разве мы не убивали людей, разве люди не умирали со стороны Азербайджана?» - обратился с вопросом Симонян.

Он отметил, что, эта чувствительность присутствует с обеих сторон, но для них приоритетным и важным является как можно более быстрое открытие коммуникаций.

«Армяне и азербайджанцы будут торговать друг с другом, у нас будет единый армяно-азербайджанский рынок товаров. В наших магазинах будут азербайджанские товары, а армянские товары будут в магазинах Баку и других городов. Это неизбежно. Армяне будут ездить и покупать бензин (азербайджанский – ред.), потому что так выгодно», - подчеркнул он.