В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Иревана

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин, комментируя РИА Новости наличие «каких-либо угроз продолжения членства Армении и Азербайджана в СНГ», указал на нормализацию отношений двух стран.

Отвечая на провокационный вопрос об «угрозе», он уточнил: "Угрозы со стороны кого? Для кого и со стороны кого?"

"На самом деле членство в СНГ оно добровольное", - подчеркнул он.

По словам замглавы МИД РФ, обе страны достаточно часто присоединяются к совместным заявлениям и к документам, принимаемым на разных уровнях.

"Я не знаю, с чего взялось слово "угроза". Это свободное объединение государств. Тем более, нормализация отношений, мы видим идет между Арменией и Азербайджаном. Надеемся, что это тоже будет позитивный фактор для дальнейшего участия в СНГ", - заключил он.