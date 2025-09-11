 В суде оглашены документы по обстрелу Арменией территорий Азербайджана в 1990 году и убийству должностного лица | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В суде оглашены документы по обстрелу Арменией территорий Азербайджана в 1990 году и убийству должностного лица

First News Media14:40 - Сегодня
В суде оглашены документы по обстрелу Арменией территорий Азербайджана в 1990 году и убийству должностного лица

Судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых в военных преступлениях граждан Республики Армения 11 сентября продолжился в Бакинском военном суде оглашением документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, один из оглашенных документов касался факта запуска по Садараку двух ракет со стороны села Ерасх Араратского района Армении 24 марта 1990 года. Одна из ракет сгорела в воздухе, а другая взорвалась на земле, неподалеку от двора жителя Садарака Гасымова Исмаила Байрам оглу.

Другие документы касались факта ранения 6 человек в селе Шада Шахбузского района, а также обстрела села Гышлаг и других сел Товузского района. Следствие установило, что с 17:00 до 00:00 27 марта 1990 года Армения со стороны Шамшаддинского района подвергла интенсивному обстрелу из огнестрельного оружия села Гышлаг, Юхары Гаджаллы и Алибейли Товузского района. В ходе инцидента среди мирного населения имелись пострадавшие.

Кроме того, был оглашен документ об убийстве Вели Зейналова. Сообщалось, что 27-28 марта 1990 года село Гермечатаг Бабекского района подверглось обстрелу со стороны Армении из оружия различного калибра.

Было сожжено 10 домов, а заведующий государственно-правовым отделом Нахчыванского областного комитета Зейналов Вели Мамед оглу был убит из автоматического оружия.

Согласно другому оглашенному документу, 11 июля 1990 года колонна из 16 автомобилей была обстреляна из автоматического оружия близ села Гозлукорпю Агдеринского района на 93-м километре дороги Барда – Истису, в результате чего погибли 3 человека, 22 человека получили ранения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Поделиться:
270

Актуально

Точка зрения

Сокрушительное поражение армянского лобби в США. В Конгрессе отвергнуты ...

Точка зрения

Карабах никогда не был вне юрисдикции Азербайджана

Общество

Как долго продлится ветреная погода в Азербайджане?

Общество

Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос о закрытии «русского сектора»

Политика

В Баку состоялись азербайджано-сербские политические консультации - ФОТО

В суде оглашены документы по обстрелу Арменией территорий Азербайджана в 1990 году и убийству должностного лица

В МИД России высказались о развитии отношений Баку и Иревана

Симонян: Армения будет покупать азербайджанский бензин

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сиярто: Европейские лидеры выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Азербайджан провел в Эфиопии заседание высокого уровня по климатическим вызовам Африканского континента - ФОТО

Последние новости

При поддержке PASHA Holding более 12 тысяч детей из малообеспеченных семей будут обеспечены школьными принадлежностями - ФОТО

Сегодня, 16:40

Карабах никогда не был вне юрисдикции Азербайджана

Сегодня, 16:35

В село Шушакенд Ходжалинского района вернулись первые семьи - ФОТО

Сегодня, 16:30

Трамп подарил Лукашенко запонки

Сегодня, 16:18

Как долго продлится ветреная погода в Азербайджане?

Сегодня, 16:10

В Баку состоялись азербайджано-сербские политические консультации - ФОТО

Сегодня, 16:00

США решили снять санкции с Белавиа, возобновить работу посольства в Минске

Сегодня, 15:55

Генпрокуратура расширяет расследование смерти Вюсали Дадашовой

Сегодня, 15:48

Взрыв на полигоне в Узбекистане: есть пострадавшие

Сегодня, 15:40

Эмин Амруллаев прокомментировал вопрос о закрытии «русского сектора»

Сегодня, 15:32

Халг Банк увеличил уставный капитал

Сегодня, 15:20

Сокрушительное поражение армянского лобби в США. В Конгрессе отвергнуты законодательные поправки против Азербайджана

Сегодня, 15:13

В Анкаре опровергли утверждения об ударах Израиля по военным объектам Турции в Сирии

Сегодня, 15:10

Ручка тормоза велосипеда стала причиной смерти 8-летней девочки

Сегодня, 15:05

В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду

Сегодня, 14:52

В суде оглашены документы по обстрелу Арменией территорий Азербайджана в 1990 году и убийству должностного лица

Сегодня, 14:40

Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

Сегодня, 14:32

Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времён»

Сегодня, 14:22

Водительские удостоверения в Азербайджане станут доступны через электронное правительство

Сегодня, 14:17

Токаев: в Казахстане не обсуждается установление парламентской республики

Сегодня, 14:13
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05