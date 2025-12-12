Премьер-министр: Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана - ФОТО

12 декабря в Ашхабаде начал работу международный форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в пленарном заседании форума.

Выступая на заседании, А.Асадов подчеркнул, что Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана. Он отметил, что Азербайджан всегда поддерживал резолюции о нейтралитете, выдвигаемые Туркменистаном в ООН, и в качестве соавтора присоединился к резолюции «Международный год мира и доверия – 2025».

Было доведено до внимания, что Азербайджанская Республика также высоко ценит инициативу Туркменистана по созданию Университета нейтралитета под эгидой ООН и готова активно участвовать в работе университета.

Говорилось о том, что Азербайджан и Туркменистан являются активными членами Движения неприсоединения, второй крупнейшей международной организации после ООН, и обе страны демонстрируют приверженность принципам диалога и солидарности Движения.

Коснувшись азербайджано-туркменских связей, премьер-министр сказал, что обе страны связывают традиционные дружеские и братские отношения, основанные на глубоких исторических корнях, духовных и культурных ценностях, и добавил, что межгосударственные отношения в последние годы прошли путь динамичного развития.

По его словам, недавние взаимные визиты и встречи лидеров двух стран открыли новую страницу в двусторонних отношениях, вывели их на качественно новый уровень стратегического партнерства.

В этом контексте особо было подчеркнуто значение рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Туркменистан в августе текущего года. Отмечалось, что состоявшаяся в рамках визита встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном стала важной платформой для расширения регионального сотрудничества и укрепления многостороннего взаимодействия.

Кроме того, говорилось о значении визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан в июле этого года, а также посещения в рамках визита городов Физули и Шуша. В то же время была выражена благодарность туркменской стороне за инициативу по строительству мечети, фундамент которой был заложен в Физули в рамках 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в минувшем октябре.

А.Асадов также рассказал об отношениях между Азербайджаном и центральноазиатскими государствами. В этой связи было особо подчеркнуто значение предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.