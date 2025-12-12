 Премьер-министр: Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Премьер-министр: Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана - ФОТО

First News Media18:25 - Сегодня
Премьер-министр: Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана - ФОТО

12 декабря в Ашхабаде начал работу международный форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в пленарном заседании форума.

Выступая на заседании, А.Асадов подчеркнул, что Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана. Он отметил, что Азербайджан всегда поддерживал резолюции о нейтралитете, выдвигаемые Туркменистаном в ООН, и в качестве соавтора присоединился к резолюции «Международный год мира и доверия – 2025».

Было доведено до внимания, что Азербайджанская Республика также высоко ценит инициативу Туркменистана по созданию Университета нейтралитета под эгидой ООН и готова активно участвовать в работе университета.

Говорилось о том, что Азербайджан и Туркменистан являются активными членами Движения неприсоединения, второй крупнейшей международной организации после ООН, и обе страны демонстрируют приверженность принципам диалога и солидарности Движения.

Коснувшись азербайджано-туркменских связей, премьер-министр сказал, что обе страны связывают традиционные дружеские и братские отношения, основанные на глубоких исторических корнях, духовных и культурных ценностях, и добавил, что межгосударственные отношения в последние годы прошли путь динамичного развития.

По его словам, недавние взаимные визиты и встречи лидеров двух стран открыли новую страницу в двусторонних отношениях, вывели их на качественно новый уровень стратегического партнерства.

В этом контексте особо было подчеркнуто значение рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Туркменистан в августе текущего года. Отмечалось, что состоявшаяся в рамках визита встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном стала важной платформой для расширения регионального сотрудничества и укрепления многостороннего взаимодействия.

Кроме того, говорилось о значении визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан в июле этого года, а также посещения в рамках визита городов Физули и Шуша. В то же время была выражена благодарность туркменской стороне за инициативу по строительству мечети, фундамент которой был заложен в Физули в рамках 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в минувшем октябре.

А.Асадов также рассказал об отношениях между Азербайджаном и центральноазиатскими государствами. В этой связи было особо подчеркнуто значение предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Поделиться:
231

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Общество

В Нахчыване 23 женщины отравились во время траурной церемонии - ОБНОВЛЕНО

Общество

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Политика

Постпред Турции в НАТО почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Премьер-министр: Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана - ФОТО

Баку и Бангкок договорились углублять всестороннее сотрудничество - ФОТО

Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?

В Дохе прошла панельная дискуссия по азербайджано-армянскому мирному процессу

Начался визит главы МИД Ирана в Баку - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджанской Армии почтена память Общенационального лидера - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Постпред Турции в НАТО почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 20:30

Скончалась британская писательница Джоанна Троллоп

Сегодня, 20:15

В Нахчыване 23 женщины отравились во время траурной церемонии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

В Иране арестована лауреат Нобелевской премии мира

Сегодня, 19:45

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

Сегодня, 19:32

Пропавшие в Астаре рыбаки найдены у берегов Ирана

Сегодня, 19:15

В Анкаре состоялось мероприятие памяти великого Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 18:45

Заработная плата будет выплачиваться два раза в месяц

Сегодня, 18:32

Премьер-министр: Азербайджан с большим уважением относится к признанной ООН политике постоянного нейтралитета Туркменистана - ФОТО

Сегодня, 18:25

Баку и Бангкок договорились углублять всестороннее сотрудничество - ФОТО

Сегодня, 18:20

Новая привилегия для пользователей AZAL: теперь мили можно обменять на поездки Bolt

Сегодня, 18:10

Азербайджанский садовник выращивает новый вид цитрусовых – грушевидный лимон - ФОТО

Сегодня, 18:00

Еще 16 семьям, переселившимся в село Гасанриз Агдеринского района, вручены ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 17:45

Посол России вызван в МИД Германии из-за обвинений в кибератаке

Сегодня, 17:16

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Сегодня, 17:05

«Реал» поставил ультиматум Винисиусу по новому контракту

Сегодня, 16:37

В ВСУ заявили о поражении в Каспийском море двух российских сухогрузов

Сегодня, 16:20

Эрдоган: Турция готова содействовать продлению перемирия Пакистана с Афганистаном

Сегодня, 16:17

В Уджаре волки напали на село

Сегодня, 16:07
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимсяСегодня, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00