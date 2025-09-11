Генпрокуратура расширяет расследование смерти Вюсали Дадашовой

Расследование смерти 40-летней Вюсали Дадашовой, которая, как сообщалось, покончила жизнь самоубийством, выбросившись из здания, расширяется.

По информации, полученной Qafqazinfo, генеральный прокурор Кямран Алиев на днях принял отца покойной Вюсали, Закира Набиева.

Отец проинформировал генерального прокурора об инциденте, заявив о своих серьёзных подозрениях в том, что его дочь была убита собственным мужем Севиндиком Дадашовым.

Закир Набиев рассказал, что перед смертью его дочь звонила матери и говорила, что её убьют, а также привёл другие доказательства.

Кямран Алиев заверил родителя, что этот вопрос будет рассмотрен всесторонне, и все подозрительные моменты будут тщательно расследованы.

После поручения генерального прокурора с родителем встретился и прокурор города Баку Эльшан Аббасов. Он сообщил, что для более глубокого и объективного рассмотрения уголовного дела генеральным прокурором создана специальная комиссия.

Отметим, что данный инцидент произошёл прошлым летом на проспекте Гянджа в Хатаинском районе. По первоначальным данным, В.Дадашова, 1984 года рождения, выбросилась с 7-го этажа здания, в котором проживала. Однако близкие Вюсали подозревают, что это не было самоубийство, а умышленное убийство. В нашей предыдущей статье мы публиковали обращение отца покойной.