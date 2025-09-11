В Баку состоялись азербайджано-сербские политические консультации - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с государственным секретарем МИД Сербии Дамьяном Йовичем.
Об этом сообщает МИД АР.
В ходе встречи обсуждены различные аспекты азербайджано-сербского стратегического партнерства, а также региональной и международной безопасности.
Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в ряде сфер, в том числе, энергетической, оборонной, гуманитарной, образовательной и др.
Также проведен обмен мнениями о взаимодействии в рамках региональных и международных организаций.
Сегодня же были проведены политические консультации между МИДами Азербайджана и Сербии.
