 Председатель Милли Меджлиса встретилась с новоназначенным послом Израиля в нашей стране
Председатель Милли Меджлиса встретилась с новоназначенным послом Израиля в нашей стране

17:22 - Сегодня
11 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Израиля в нашей стране Роненом Краусом.

Как сообщили в Милли Меджлисе, на встрече было выражено удовлетворение расширением сотрудничества между нашими дружественными и партнерскими странами как по ряду традиционных сфер, так и новым направлениям, отмечалось наличие хороших возможностей для дальнейшего развития связей.

Также было отмечено значение связей между людьми как показателя дружественных отношений между нашими странами и народами. Подчеркивалось, что в Азербайджане, являющемся мультикультуральной и толерантной страной, евреи веками жили и ныне живут в мире, дружбе, взаимопонимании. В то же время, азербайджанская община, действующая в Израиле, в том числе, наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие в этой стране, вносят вклад в развитие связей между двумя странами.

На встрече отмечалась уникальная роль парламентов в развитии отношений между нашими странами. Вспомнив о встрече с председателем Кнессета Израиля Амиром Оханой, состоявшейся в апреле этого года в Узбекистане, Сахиба Гафарова подчеркнула значение контактов между нашими парламентами, взаимных визитов, деятельности групп дружбы.

В ходе беседы было еще раз подчеркнуто значение рабочего визита Президента Ильхама Алиева в США по приглашению Президента Дональда Трампа, переговоров, проведенных в рамках визита, достигнутых договоренностей и подписанных документов. С. Гафарова отметила важность выполнения обязательств по вашингтонским договоренностям и выразила надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между сторонами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

