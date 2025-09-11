ФБР обнаружило предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка
ФБР обнаружило винтовку, которая могла быть использована при убийстве американского активиста Чарли Кирка.
Об этом сообщают зарубежные СМИ.
"Нам удалось найти оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - заявил представитель ФБР Роберт Болс.
По словам его словам, винтовку нашли в лесистой местности, где и скрылся стрелок.
Болс отметил, что убийца Кирка все еще находится на свободе, отметив, что у ФБР есть фотографии стрелка, и они не верят, что сообщество находится в опасности.
