На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
2. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.