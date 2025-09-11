В Армении предлагают сократить срок обязательной службы

Минобороны Армении предлагает сократить срок обязательной военной службы с 2 до 1,5 лет.

Проект опубликован на едином портале правовых актов, сообщают армянские СМИ.

Внести изменения предлагается с летнего призыва 2026 года.

"Принятие закона обусловлено необходимостью сокращения обязательной военной службы в рамках программы правительства 2021-2026 гг." — говорится в обосновании.

Планируется, что число "срочников" должно сократиться за счет увеличения контрактных военнослужащих.

Обратной силы закон иметь не будет.

СМИ отмечают, что проект еще только предстоит обсудить.