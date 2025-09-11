Польша закрывает границу с Беларусью на неопределенный срок

Польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок, мера не привязана к датам учений "Запад-2025".

Об этом заявил в эфире радиостанции TOK.FM глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

"Я хочу подчеркнуть, что это не временное закрытие [границы] на период проведения учений "Запад-2025". Граница закрывается на неопределенный срок и будет открыта только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность", - сказал он.

Источник: ТАСС