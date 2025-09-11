Азербайджанские выпускники пробиваются в лучшие университеты мира

Количество студентов из Азербайджана, поступающих в ведущие вузы мира, ежегодно увеличивается. Выпускники азербайджанских школ успешно обучаются в самых престижных университетах.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Министр отметил, что в стране уже есть лицеи и гимназии, выпускники которых регулярно поступают в ведущие мировые университеты:

«Во многих странах мира не существует традиции, при которой выпускники одного и того же учебного заведения ежегодно поступают в Массачусетский технологический институт (MIT) с полной стипендией. Однако в Азербайджане такая практика уже сложилась. Наши выпускники успешно учатся в престижных вузах и в будущем заявят о себе на международном рынке труда. Среди них немало тех, кто выбирает профессию учителя».