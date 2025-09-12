В Гейчае похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Аяз Зарбалыев - ФОТО

12 сентября в Гёйчайском районе был похоронен еще один считавшийся пропавшим без вести шехид Первой Карабахской войны - Аяз Аскералы оглу Зарбалыев.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, церемония прощания сначала прошла в районном селе Поту.

В церемонии прощания приняли участие члены семьи шехида, жители села, гази, а также сотрудники районной исполнительной власти и правоохранительных органов, представители общественности. На церемонии был совершен джаназа-намаз.

После церемонии прощания считавшийся пропавшим без вести шехид был похоронен на Аллее шехидов в городе Гёйчай, были прочитаны молитвы.

Во время похорон в сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн, был произведен залповый огонь.

Отметим, что А. Зарбалыев родился в 1969 году в селе Поту Гёйчайского района. Он пропал без вести в 1993 году во время боевых действий в селе Чаракдар Кяльбаджарского района.