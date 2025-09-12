Школьники смогут поступать в вузы без репетиторов

«Цель профильных классов - качественно подготовить школьников к поступлению в высшие учебные заведения, не прибегая к помощи репетиторов вне школы. Учащиеся могут получать знания от своих учителей прямо в классе».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров, добавив:

«У нас будут школьники, которые смогут показать высокие результаты, не обращаясь к репетиторам».