Стала известна причина, по которой подростки спали на улице в Баку - ВИДЕО

В Баку у станции метро «Ази Асланов» двое подростков, спящих на улице, привлекли внимание жителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, в связи с этим были опубликованы видеоматериалы.

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел Джасарат Гамбарли, комментируя Oxu.Az инцидент, сообщил, что один из подростков уже передан родителям.

«В результате принятых мер один из подростков - 14-летний юноша - был найден сотрудниками полиции и передан родителям. В ходе предварительного расследования было установлено, что несовершеннолетний поссорился с родителями и ушёл из дома без их ведома. В настоящее время принимаются меры для того, чтобы второй подросток также был передан своей семье», - отметил Гамбарли.