Дожди и град размером с горошину: последствия осеннего «шторма» в Азербайджане - ВИДЕО

По данным Национальной гидрометеорологической службы 12 сентября, на территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

В некоторых районах дожди были ливневыми, интенсивными и сильными, выпадал град. В высокогорных районах - Шахдаг, Лачин и Кяльбаджар - шёл снег.

Количество осадков составило: в Гусаре - 71 мм, в Губе - 63 мм, в Сарыбаше (Гах) - 49 мм, в Габале - 40 мм, в Кюрдамире - 30 мм, в Гядабее - 28 мм, в Зардабе - 25 мм, в Агдаме и Огузе - 23 мм, в Хыналыге - 20 мм, в Шеки - 19 мм, в Исмаиллы - 18 мм, в Нахчыване -16 мм, в Барде и Евлахе - 15 мм, в Шабране, Бейлягане и Тертере - 14 мм, в Нафталане и Шахбузе - 13 мм, в Дашкесане - 12 мм, в Халтане, Шамахе и Гёйгёле - 11 мм, в Агсу, Загатале, Алтыагадже, Гёйчае, Мингячевире, Балакене, Шаруре, Гяндже, Имишли, Гобустане, Джульфе, Товузе, Шамкире, Сабирабаде, Геранбое, Садараке, Грызе, Ордубаде, Лерике, Исмаиллы, Джейранчёле, Джалилабаде, Билясуваре, Губадлы, Шуше, Ходжалы, Физули — до 10 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове — до 1 мм.

В результате интенсивных ливневых дождей по реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, прошёл сель.

11 сентября в селе Союдлю Гядабейского района выпал град диаметром 4–6 мм.

В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер. Его максимальная скорость временами усиливается до 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, до 20 м/с в Нафталане и Нефтчале, до 19 м/с в Джульфе, до 17 м/с в Сабирабаде, до 16 м/с в Шамахе и Евлахе.