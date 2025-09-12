Задержан курьер, работавший на иностранного наркоторговца

Сотрудники Лянкяранского городского районного отдела полиции провели очередную операцию против незаконного оборота наркотиков.

Как передает 1news.az, по информации региональной группы пресс-службы МВД, в ходе мероприятий был задержан Руслан Рамазанлы, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

У него было обнаружено 13 килограммов марихуаны, которую он получил от проживающего за границей наркоторговца, с которым познакомился в социальной сети. Расследование показало, что Р.Рамазанлы был вовлечен в деятельность наркокурьера и согласился доставлять марихуану по указанным адресам за материальное вознаграждение. Решением суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде ареста, расследование продолжается.

Кроме того, в течение последнего месяца сотрудники Лянкяранского городского районного отдела полиции в ходе операций на территории района выявили 20 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.