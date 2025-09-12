Какой будет погода в Азербайджане 13 сентября?

В Азербайджане 13 сентября местами ожидается дождливая погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможен дождь с перерывами.

Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днём - 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днём - 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах возможны интенсивные ливни и град, в высокогорных местностях - мокрый снег.

Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днём - 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днём - 7-12 градусов тепла.