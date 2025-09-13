Азербайджанские боксеры завоевали две бронзовые медали на чемпионате мира

Азербайджанские боксеры завоевали две медали на чемпионате мира, прошедшем в Ливерпуле (Великобритания).

Как сообщили в Федерации бокса Азербайджана, Саиджамшид Джафаров (75 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг) заняли третье место на чемпионате.

В полуфинале чемпионата мира Джафаров (75 кг) встретился с Фазлиддином Эркинбаевым из Узбекистана, и наш боксер завоевал бронзовую медаль, поскольку его соперник вышел в очередной этап.

В полуфинале Альфонсо Домингес (90 кг) встретился с бразильцем Сантосом Рибейру Фильо. Поскольку его соперник вышел в финал, наш чемпион мира занял третье место.

Источник: АЗЕРТАДЖ