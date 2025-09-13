В компании Илона Маска прошли масштабные увольнения

Компания xAI провела масштабную реструктуризацию команды, занятой обучением ИИ-моделей Grok.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннюю переписку.

По данным издания, под сокращение попали не менее 500 сотрудников, занимавшихся структурированием и категоризацией данных. Изменения связывают с пересмотром стратегии: вместо «универсальных преподавателей» компания планирует формировать штат узкопрофильных специалистов.

Также xAI объявила о намерении многократно увеличить численность команды по обучению ИИ — в десять раз по сравнению с текущим составом.

Перед распределением будущих ролей сотрудников просят пройти тестирование, охватывающее широкий спектр направлений — от естественных наук и программирования до финансов, медицины, а также оценки поведения и безопасности чат-ботов.

xAI — основанная Илоном Маском в 2023 году компания, создающая информационную инфраструктуру для искусственного интеллекта и разрабатывающая генеративный чат-бот Grok. Сервис доступен внутри соцсети X (ранее Twitter), на отдельном сайте и в мобильном приложении.

Источник: Gazeta.Ru