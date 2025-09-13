Азербайджан был представлен на Международном форуме конституционного правосудия в Астане

В Астане на Международном форуме конституционного правосудия «Мир и будущее через право» собрались председатели и судьи органов конституционного контроля, уполномоченные по правам человека, а также ведущие учёные-юристы и правозащитники из 15 стран Европы, Азии и Африки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Конституционного суда Республики Казахстан, в работе форума приняли участие также представители международных организаций, руководители центральных государственных органов, адвокатуры и научного сообщества Казахстана.

Форум объединил более 150 участников. Мероприятие подтвердило значимость международного сотрудничества и обмена опытом в области конституционного правосудия, способствуя развитию национальных правовых систем.

Кроме этого в Астане судьи Конституционного суда РК совместно с участниками Международного форума конституционного правосудия высадили 30 сосен в честь 30-летия Конституции Казахстана.

В мероприятии приняли участие председатели и судьи органов конституционного контроля из Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Зимбабве, Таиланда, а также международные эксперты.