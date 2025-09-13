 В Непала отменили комендантский час | 1news.az | Новости
В Непала отменили комендантский час

First News Media11:55 - Сегодня
В Непала отменили комендантский час

Власти Непала утром 13 сентября отменили комендантский час и запрет на проведение массовых собраний, которые действовали в стране на протяжении последней недели.

Об этом сообщила газета Himalayan times.

C 9 сентября непальская армия регулярно публиковала уведомления о введенных ограничениях, однако сегодня подобных объявлений не последовало ни от военных, ни от местной администрации. Повседневная жизнь в Катманду начала возвращаться в нормальное русло. Возобновил работу общественный транспорт.

Одновременно были сняты аналогичные ограничения и в других районах страны.

12 сентября экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки принесла присягу на пост главы временного кабмина Непала после массовых протестов, которые привели к отставке предыдущего премьера Непала Шармы Оли.

Состав нового кабинета министров будет объявлен в ближайшие дни. По данным портала Nepal News, парламент Непала распущен, Карки предложила провести всеобщие выборы в стране в марте.

В Катманду и других городах Непала в начале недели прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Основными участниками акций протеста стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 50 человек, более 1,3 тыс. получили ранения. В стране был введен комендантский час.

Источник: ТАСС

