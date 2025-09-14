Трамп попросил выделить $58 млн для защиты чиновников после гибели Кирка

Администрация американского президента Дональда Трампа направила просьбу в конгресс США о выделении дополнительного финансирования для обеспечения безопасности чиновников в размере $58 млн после убийства политического активиста Чарли Кирка.

Об этом 13 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Администрация Трампа просит конгресс выделить дополнительные $58 млн на укрепление безопасности исполнительной и судебной ветвей власти после убийства консервативного деятеля Чарли Кирка», — говорится в материале.

Эта сумма, как уточняется, будет также покрывать расходы на обеспечение безопасности законодателей, в случае если это потребуется. Предполагается, что данное предложение о поправке во временный законопроект будет рассмотрено до 30 сентября текущего года.

Источник: Iz.Ru