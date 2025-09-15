Какой будет погода в Баку и регионах 16 сентября?

В Азербайджане 16 сентября ожидается дождливая погода.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В основном утром и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +16-19 градусов, днём - +20-24 градуса. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днём - 55-60%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако днём местами ожидается кратковременный дождь и грозы. В основном в горных и предгорных районах возможны ливни и град.

Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +15-18 градусов, днём - +19-24 градуса. В горах ночью ожидается +2-7 градусов, днём - +7-12 градусов.